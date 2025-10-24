Появились новые данные по расследованию столкновения автобуса с людьми под Петербургом

СК возбудил дело после ДТП автобуса и грузовика на трассе в Ленобласти

Следственный комитет России возбудил уголовное дело после ДТП с участием автобуса и грузовика на трассе в Ломоносовском районе Ленинградской области. Об этом сообщает ТАСС.

Расследование ведется по статье 238 УК РФ («Оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности»). На место ДТП выехали следователи.

Это уже второе дело, возбужденное после попадания в аварию автобуса с людьми. В обстоятельствах произошедшего также разбираются полицейские в рамках расследования по статье 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств»).

По данным комитета по здравоохранению Ленинградской области, в результате ДТП пострадали восемь человек. Шестеро из них в состоянии средней степени тяжести, двое в тяжелом состоянии госпитализированы. Одна женщина не выжила.

ДТП произошло в районе поселка Большая Ижора. По словам очевидцев, людей выкинуло из автобуса.