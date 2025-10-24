Президента Румынии освистали из-за поддержки Украины

Digi24: Президента Румынии Дана освистали из-за поддержки Украины

Президента Румынии Никушара Дана освистали из-за поддержки Украины. Об этом сообщает «Страна.ua» со ссылкой на Digi24.

Отмечается, что политика в городе Яссы встретила группа из нескольких десятков протестующих, которые критиковали его за поддержку Киева. Когда Дан вышел из автомобиля и направился к зданию Национального театра, из толпы стали свистеть и выкрикивать: «Позор» и «Предатель».

Ранее сообщалось, что Служба информации Румынии (SRI) совместно с иностранными партнерами предотвратила диверсию с участием двух граждан Украины, которые планировали поджечь штаб-квартиру компании Nova Post в Бухаресте.

20 сентября президент Украины Владимир Зеленский призывал Польшу и Румынию присоединиться и вместе сбивать дроны над его страной.