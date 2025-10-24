Из жизни
21:51, 24 октября 2025Из жизни

Прожившие шесть лет вместе супруги захотели аннулировать брак после неожиданного открытия

На Тайване супруги неожиданно узнали, что их бабушки были сестрами
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Victor Lisitsyn / Globallookpress

Супружеская пара на Тайване, прожившая вместе почти шесть лет, неожиданно выяснила, что между ними существует кровное родство. Об этом пишет ETtoday.

Сообщается, что муж проверял регистрацию по месту жительства и при изучении документов обнаружил, что их с женой бабушки были сестрами. Таким образом, они с супругой приходятся друг другу троюродными братом и сестрой.

В соответствии с тайваньскими законами, браки между родственниками до шестой степени родства строго запрещены, а такие союзы считаются юридически ничтожными. В итоге пара сама решила обратиться в суд с просьбой аннулировать брак. Суд удовлетворил их требования и постановил, что брак недействителен.

