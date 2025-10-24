Путин назначил главу нового управления своей администрации

Путин назначил Титова главой управления президента по СПС

Президент России Владимир Путин назначил Вадима Титова начальником управления президента РФ по стратегическому партнерству и сотрудничеству (СПС). Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«Назначить Титова Вадима Петровича начальником Управления президента Российской Федерации по стратегическому партнерству и сотрудничеству», — говорится в тексте указа.

Ранее Путин создал комиссию по борьбе с финансированием терроризма и экстремизма. Орган возглавит заместитель директора Росфинмониторинга, отмечается в указе.