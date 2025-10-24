Силовые структуры
Раскрыта новая схема обмана семей погибших участников СВО

МВД: Мошенники обманывают семьи погибших бойцов СВО, используя фото захоронений
Любовь Ширижик
Фото: Артем Пряхин / Коммерсантъ

Мошенники придумали новую схему обмана, жертвами которой становятся семьи погибших участников специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает киберполиция России в своем Telegram-канале.

Преступники атакуют родственников бойцов, используя фотографии захоронений, на которых указаны фамилия, имя, отчество, дата рождения и гибели. Способ мошенничества был раскрыт после изучения переписки девушки, которая попала под психологическое давление. Аферисты заставили ее сделать снимки надгробий под обманным предлогом.

В МВД России предупредили, что подобные действия могут подпадать под уголовную ответственность.

Ранее сообщалось, что в Омске аферисты выманили у 73-летней местной жительницы золотые слитки и сбережения на сумму более 74 миллионов рублей.

