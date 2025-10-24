Силовые структуры
Раскрыты зарабатывавшие на безлюдных подставных ДТП мошенники

В Ульяновске задержаны аферисты, зарабатывавшие на подставных ДТП
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Petrov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

В Ульяновске задержаны мошенники, зарабатывавшие на подставных ДТП. Об этом сообщает Telegram-канал «МВД Медиа».

Фигуранты — являющийся лидером группы житель Ульяновска и шестеро его знакомых. В отношении них возбуждено уголовное дело по статье 159.5 УК РФ («Мошенничество в сфере страхования»). Мужчина арестован, остальные подельники находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

По данным правоохранителей, аферисты купили автомобили марок Mercedes и Opel, оформили на них полиса ОСАГО и инсценировали в безлюдных местах ДТП. После они оформляли европротоколы и получали страховые выплаты на суммы от 100 до 400 тысяч рублей. Так злоумышленники успели создать 10 подставных ДТП.

При обыске у них обнаружены и изъяты банковские карты, деньги, документация и две иномарки. Кроме того, у предполагаемого лидера правоохранители нашли атрибутику запрещенного в России экстремистского движения.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье задержали пять организаторов автоподстав.

