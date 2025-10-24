Расследование в компании «Автодор» связали с местью подрядчика

Схемы по отмыванию денег в компании «Автодор» раскрыл один из субподрядчиков

Гендиректора «Автодора» Рамиля Шайдуллина арестовали по обвинению в миллиардных хищениях после слов одного из субподрядчиков строительной компании. Об этом сообщает Baza.

По данным издания, субподрядчик решил отомстить гендиректору, так как его, как и многих других, обманули с выплатой за проект.

Речь идет о строительстве участка 7.1 трассы «Восток» в Татарстане. По словам строителей, материалы для возведения дороги заменялись на более дешевые, а часть субподрядчиков выплаты за работу так и не получила. Предварительно, одной из фирм «Автодор» остался должен семь миллиардов рублей.

После этого один из пострадавших раскрыл следователям схемы компании по отмыванию бюджетных средств. По его подсчетам, с их помощью «Автодор» успел причинить ущерб на сумму в 15 миллиардов рублей. Других подрядчиков проверяют.

В отношении Рамиля Шайдуллина возбуждено уголовное дело о растрате. В среду, 22 октября, Басманный районный суд Москвы выдал санкцию на его арест.