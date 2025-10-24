Наука и техника
В России увеличили темпы модернизации стрелкового оружия

В «Ростехе» нарастили темпы модернизации и ремонта стрелкового оружия
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Российский холдинг «Ремвооружение» нарастил темпы ремонта и модернизации стрелкового оружия. Об этом сообщает РИА Новости.

«Ремвооружение», входящий в «РТ-Капитал» госкорпорации «Ростех», отчитался о росте количества выпускаемых изделий. По итогам первых шести месяцев 2025 года темпы ремонта и модернизации оружия увеличились на 10 процентов по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.

Также в компании рассказали, что за период с 2020 по 2025 год холдинг освоил капитальный ремонт, модернизацию и изготовление более 15 номенклатур стрелкового оружия, средств ближнего боя и спецчастей самоходных артиллерийских установок.

«Благодаря расширению номенклатуры продукции за пять лет удалось увеличить объем выпуска изделий в шесть раз», — отметил гендиректор «Ремвооружения» Денис Лепешко. Также отечественные специалисты освоили ремонт пулеметов марки «Корд» и произвели ремонт первой партии.

Ранее стало известно, что компания «Яковлев» собрала второй опытный образец учебно-боевого самолета Як-130М. Новый образец задействуют в ходе наземных и летных испытаний.

    Все новости