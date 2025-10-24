Россия
13:22, 24 октября 2025

Родственникам жертв ЧП в Копейске выплатят по 10 миллионов рублей

Близкие жертв взрыва на предприятии в Копейске получат по 10 миллионов рублей
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Александр Чирков / ТАСС

Родственникам жертв ЧП в Копейске выплатят по 10 миллионов рублей. Об этом сообщил глава губернатор Челябинской области Алексей Текслер в Telegram.

По последним данным, при взрыве на расположенном в городе заводе пострадали 29 человек.

Из сообщения Текслера следует, что десятимиллионные выплаты будут перечислены самим предприятием. Пострадавшие получат в зависимости от тяжести травм от одного до двух миллионов рублей.

Тем временем стала известна возможная причина взрыва в Копейске. К ЧП могло привести нарушение технологического процесса на предприятии.

