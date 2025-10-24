Число пострадавших при взрыве на заводе в Копейске резко возросло

Число пострадавших при взрыве на заводе в Копейске Челябинской области резко возросло и составило 29 человек. Об этом сообщил губернатор российского региона Алексей Текслер в Telegram-канале.
Ранее сообщалось, что при взрыве на заводе в Копейске травмы получили 19 человек, пятеро из которых госпитализированы в тяжелом состоянии.
Подтверждена гибель 12 человек. Уточняется местонахождение 11 человек. 29 человек получают медицинскую помощь
По информации губернатора, среди пострадавших шесть человек госпитализированы, еще пятеро находятся в тяжелом состоянии. Остальные получившие травмы лечатся амбулаторно.
Взрывы и пожар на заводе в Копейске произошли вечером 22 октября, причиной ЧП могло стать нарушение технологического процесса. В городе после взрыва ввели режим ЧС и объявили траур. В сети опубликовали кадры момента взрыва на заводе, а также огненного шара, возникшего после ЧП.