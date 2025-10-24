Число пострадавших при взрыве на заводе в Копейске резко возросло

Губернатор Текслер: Число пострадавших при взрыве в Копейске возросло до 29

Число пострадавших при взрыве на заводе в Копейске Челябинской области резко возросло и составило 29 человек. Об этом сообщил губернатор российского региона Алексей Текслер в Telegram-канале.

Ранее сообщалось, что при взрыве на заводе в Копейске травмы получили 19 человек, пятеро из которых госпитализированы в тяжелом состоянии.

Подтверждена гибель 12 человек. Уточняется местонахождение 11 человек. 29 человек получают медицинскую помощь Алексей Текслер губернатор Челябинской области

По информации губернатора, среди пострадавших шесть человек госпитализированы, еще пятеро находятся в тяжелом состоянии. Остальные получившие травмы лечатся амбулаторно.

Взрывы и пожар на заводе в Копейске произошли вечером 22 октября, причиной ЧП могло стать нарушение технологического процесса. В городе после взрыва ввели режим ЧС и объявили траур. В сети опубликовали кадры момента взрыва на заводе, а также огненного шара, возникшего после ЧП.