Россия
11:54, 24 октября 2025Россия

Число пострадавших при взрыве на заводе в Копейске резко возросло

Губернатор Текслер: Число пострадавших при взрыве в Копейске возросло до 29
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Александр Чирков / ТАСС

Число пострадавших при взрыве на заводе в Копейске Челябинской области резко возросло и составило 29 человек. Об этом сообщил губернатор российского региона Алексей Текслер в Telegram-канале.

Ранее сообщалось, что при взрыве на заводе в Копейске травмы получили 19 человек, пятеро из которых госпитализированы в тяжелом состоянии.

Подтверждена гибель 12 человек. Уточняется местонахождение 11 человек. 29 человек получают медицинскую помощь

Алексей Текслергубернатор Челябинской области

По информации губернатора, среди пострадавших шесть человек госпитализированы, еще пятеро находятся в тяжелом состоянии. Остальные получившие травмы лечатся амбулаторно.

Взрывы и пожар на заводе в Копейске произошли вечером 22 октября, причиной ЧП могло стать нарушение технологического процесса. В городе после взрыва ввели режим ЧС и объявили траур. В сети опубликовали кадры момента взрыва на заводе, а также огненного шара, возникшего после ЧП.

