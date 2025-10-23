Россия
В Челябинской области объявили день траура из-за жертв мощного взрыва

Текслер: В Челябинской области 24 октября станет днем траура из-за ЧП в Копейске
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ

В Челябинской области 24 октября станет днем траура из-за жертв мощного взрыва на заводе в Копейске. Об этом объявил губернатор российского региона Алексей Текслер в Telegram-канале.

Он отметил, что в это день на всей территории региона будут приспущены флаги в связи с чрезвычайным происшествием.

Глава Челябинской области пояснил, что учреждениям культуры и телерадиокомпаниям рекомендовали отменить развлекательные мероприятия.

Текслер выразил соболезнования семьям жертв и пообещал оказать всю необходимую помощь пострадавшим.

До этого представитель президента России Владимира Путина в Уральском федеральном округе Артем Жога заявил, что угрозы для жителей Копейска после взрыва нет.

По последней информации, в результате ЧП на заводе в Копейске не выжили 10 человек.

О происшествии в Челябинской области стало известно вечером 22 октября. Причиной взрыва назвали нарушение технологического процесса.

