21:00, 24 октября 2025Спорт

Россия вошла в мировой топ по объему букмекерского рынка

Россия стала четвертой в мире по объему букмекерского рынка
Юлия Герасимова (редактор)

Фото: Wpadington / Shutterstock / Fotodom

Россия вошла в топ стран мира по объему букмекерского рынка. Об этом сообщает портал Games Magazine Brazil со ссылкой на исследование, опубликованное BBC News Brasil.

По данным источника, Россия занимает четвертое место в мире по доходам букмекеров, уступая только США (17,3 миллиарда долларов), Великобритании (9,9 млрд) и Италии (4,6 млрд). Топ-5 замыкает Бразилия (4,1 млрд).

Отмечается, что по итогам 2025 года игровой доход легальных российских букмекеров (GGR) достигнет 4,51 млрд долларов (примерно 365 млрд рублей). GGR (Gross Gaming Revenue) отражает реальный доход букмекеров без учета налогов и расходов на зарплаты и маркетинг.

Ранее сообщалось, что российские букмекерские компании инвестируют рекордные 7,3 миллиарда рублей в спонсорство клубов Российской премьер-лиги (РПЛ) в сезоне-2025/2026. Сумма более чем вдвое превышает показатель двухлетней давности.

