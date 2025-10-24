Экономика
12:20, 24 октября 2025Экономика

Россиянам напомнили о досрочном получении пенсии в ноябре

Соцфонд: Часть пенсионеров в России получат ноябрьскую пенсию досрочно
Вячеслав Агапов

Фото: Shatokhina Natalia / news.ru / Globallookpress.com

Часть пенсионеров в России получат ноябрьскую пенсию досрочно. Об этом предупредили в Соцфонде.

Досрочно получат выплаты те граждане, что получают пенсию третьего-четвертого числа. Им перечислят деньги в субботу, первого ноября. Это затронет все виды пенсии, включая страховые и социальные, накопительные, пенсии по старости и по инвалидности.

С 5 числа доставка пенсий через банки возобновится по стандартному графику. А пенсионеров, которые получают деньги через «Почту России», выплаты ждут по графику. Почтальоны начнут разносить пенсии с 3 по 25 ноября, напомнили в Соцфонде.

Как заявила профессор кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Юлия Финогенова, российские пенсионеры имеют право на получение дополнительных мер поддержки. Для федеральных льготников положены ежемесячные денежные выплаты, а также набор социальных услуг, в который включены покупка лекарств по рецепту, оплата транспорта при проезде к месту лечения, оплата санаторно-курортного лечения.

Также россиянам назвали условия для приостановки выплаты пенсии. Как заявил юрист Александр Хаминский, это возможно в случае, если гражданин не получал пенсию на протяжении шести месяцев подряд по различным причинам.

