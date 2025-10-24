Россиян предупредили о наказании за снежные кучи возле дачного участка

Специалист по ЖКХ Бондарь: Неубранный снег на дороге у дачи грозит штрафом

Неубранный снег на дороге у дачного участка грозит штрафом. Об этом россиян предупредил общественный деятель и эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь в разговоре с News.ru.

По словам специалиста, сброс снега с участка на дорогу является самой частой причиной штрафов, поскольку тот создает помехи для транспортных средств и пешеходов и может подпадать под статью 12.33 Кодекса об административных правонарушениях РФ «Повреждение дорог, железнодорожных переездов или других дорожных сооружений». В этом случае, продолжил он, владельцу участка придется заплатить от 5 до 10 тысяч рублей. Помимо этого, в ряде субъектов страны действуют местные правила благоустройства, запрещающие складировать снег на газонах, тротуарах либо во дворах. Так, в Подмосковье, рассказал Бондарь, в соответствии со статьей 6.13 КоАП региона, подобное нарушение чревато штрафом в размере от одной до трех тысяч рублей для физлиц и от 15 до 50 тысяч для юрлиц.

Наиболее сурово наказание за неубранные дороги, которые мешают проезду спасателей и скорой помощи. «Правление СНТ обязано следить за общими проездами. За неубранные дороги, мешающие проезду пожарных и скорой, товарищество может получить штраф до 300 тысяч рублей по части 1 статьи 20.4 КоАП РФ. Платить придется из общих взносов членов товарищества. Если же выяснится, что причиной стали действия конкретного садовода, СНТ может попытаться взыскать с него компенсацию через суд», — поделился информацией эксперт.

