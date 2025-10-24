Моя страна
ВсеЛюдиПриродаПутешествияТрадицииНародыДостиженияКультураИстория
19:52, 24 октября 2025Моя страна

Россияне массово заинтересовались отдыхом в одном городе страны на Новый год

Туристический спрос на Рязань на новогодние праздники вырос на 30 процентов
Алина Черненко

Фото: Александр Рюмин / ТАСС

Туристический спрос на Рязань, которая была объявлена новогодней столицей России 2025-2026, на январские праздники вырос на 30 процентов. О том, что соотечественники массово заинтересовались отдыхом в этом городе, говорится в исследовании сервиса «Яндекс Путешествия», которое оказалось в распоряжении «Ленты.ру».

Уточняется, что в среднем россияне бронируют отели и апартаменты за полтора месяца, но на Новый год они решили сделать это более чем за три месяца.

В источнике также говорится, что средняя стоимость ночи в Рязани в период январских праздников составляет 8,8 тысячи рублей. Обычно туристы хотят провести там две ночи. Чаще всего соотечественники планируют отправиться в новогоднюю столицу на зимние каникулы в компании трех человек. Около половины (47 процентов) едут с детьми.

Ранее представители этого же сервиса назвали самые выгодные направления для семейного отдыха в России в ноябре 2025 года. В список вошел курорт Кабардинка в Краснодарском крае — средняя стоимость ночи там снизилась на 30 процентов по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.

.
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Крупный покупатель российской нефти пообещал соблюдать санкции

    Молодая жена ударила мужа ножом из-за супа

    Российского топ-менеджера заподозрили в отмывании денег

    Россияне массово заинтересовались отдыхом в одном городе страны на Новый год

    Дакота Джонсон объяснила желание обнажаться на публике

    Из Грозного в зону СВО отправилась еще одна группа добровольцев

    В Крыму назвали сроки отмены лимитов на продажу топлива

    Известная юмористка попала в реанимацию из-за сильного кровотечения

    В российском городе соседи подняли панику из-за возвращения домой педофила

    Новые антироссийские санкции США назвали «поворотным моментом»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости