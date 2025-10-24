Путешествия
Россиянка заблудилась в duty free, пропустила рейс и попыталась засудить аэропорт Сочи

Россиянка опоздала на рейс и попыталась отсудить у аэропорта Сочи миллион рублей
Елизавета Гринберг (редактор)

Фото: Екатерина Лызлова / РИА Новости

Россиянка заблудилась в duty free, пропустила рейс и попыталась засудить аэропорт Сочи на миллион рублей. Об этом сообщает издание TourDom.

Жительница Южно-Сахалинска по имени Ольга приехала в воздушную гавань заблаговременно, зарегистрировалась на рейс и сдала багаж. Досмотр сильно затянулся из-за неработающих рамок и большой очереди, из этой зоны туристка вышла за десять минут до окончания посадки. Россиянка призналась, что затем она увидела стену с большим количеством рекламы, зашла не в ту дверь и оказалась в duty free, где не было указателей. В итоге она опоздала на рейс на минуту. Женщина вызвала полицию, однако в итоге ей все равно пришлось покупать новый билет.

Россиянка через суд потребовала от воздушной гавани убрать излишнюю рекламу и торговые ряды из зоны вылета. Также женщина рассчитывала на компенсацию морального ущерба. В иске ей отказали. Было установлено, что duty free не мешает пассажирам своевременно проходить к выходам на посадку.

Ранее туристка из Королева пропустила рейс из-за панической атаки и захотела отсудить у авиакомпании Etihad деньги за неиспользованный билет. Она отдала за перелет 149 тысяч рублей.

