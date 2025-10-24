Российский модельер раскрыл причину любви молодежи к секонд-хендам

Модельер Еремкин: Молодежь любит секонд-хенды из-за уникальных вещей

Российский модельер и заведующий кафедрой «Дизайн костюма» Московского художественно-промышленного института Денис Еремкин раскрыл причину любви молодежи к секонд-хендам. Его комментарий приводит «Газета.Ru».

Зумеры пристрастились к походам по комиссионным магазинам, поскольку охотятся за уникальной одеждой. С точки зрения качества текстильные изделия из прошлого зачастую превосходят вещи, производимые в настоящее время, указал эксперт.

«Там можно найти винтажные джинсы Levi's, сшитые еще на американских фабриках, блузки с вышивкой, сделанной иглой, пальто с подкладкой, сшитой вручную. Все это стало объектом желания для поколения, выросшего среди одноразовых вещей», — порассуждал собеседник издания.

Подобные изделия помогают молодежи найти свой собственный стиль, а не следовать модным трендам, и проявить заботу об экологии, уменьшив рост текстильных отходов, отметил Еремкин.

