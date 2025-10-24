Рыбак нашел кости мамонта и носорога в российском регионе

Рыбак из Башкирии нашел в реке Белой кости мамонта и носорога

Рыбак из Кушнаренковского района Башкирии нашел в реке Белой древние кости мамонта и носорога. Об этом сообщает Telegram-канал «Ufa1».

Отмечается, что найденным ископаемым останкам мамонта и бедру шерстистого носорога около 15 тысяч лет. По данным издания, подобные экспонаты в упомянутом российском регионе находят часто, поскольку из-за песка, ила и глины они хорошо сохраняются.

Уточняется, что кости передали Зоологическому музею Уфимского университета науки и технологий (УУНиТ).

