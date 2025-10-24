Интернет и СМИ
13:46, 24 октября 2025

Собчак вступилась за Хазанова

Собчак обвинила СМИ в охоте на Хазанова после публикаций о продаже им квартир
Маргарита Щигарева
Маргарита Щигарева

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Российская телеведущая и журналистка Ксения Собчак раскритиковала издания Mash и Shot за публикации о продаже квартир юмористом Геннадием Хазановым. В разборе новостей, опубликованном на YouTube, она вступилась за артиста и обвинила СМИ в охоте на него.

«Это же нечеловеческий подрыв устоев — известный артист продал свою недвижимость! Срочно сообщите высшему духовенству», — поиронизировала Собчак над статьями о том, что Хазанов избавился от нескольких квартир и домов в России.

Ведущая также прокомментировала конфликт Хазанова с журналистом Shot, в ходе которого артист набросился на представителя прессы. Она сочла, что к юмористу подослали провокатора «с тупорылыми вопросами».

Видео конфликта Хазанова с журналистом было опубликовано 15 октября. В ролике видно, как артист толкает представителя СМИ и хватает за куртку. В Shot заявили, что перед этим их сотрудник задавал юмористу вопросы о проданной им недвижимости.

Перед этим стало известно, что Хазанов продал пять квартир и домов в России общей стоимостью 706 миллионов рублей. Артист отказался комментировать эту информацию.

