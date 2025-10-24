Спецпосланник Трампа уговаривал Зеленского уступить Донбасс России

Специальный посланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф уговаривал украинского лидера Владимира Зеленского уступить Донбасс России. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.
«Во время встречи Трампа с Зеленским на прошлой неделе Уиткофф снова пытался убедить президента Украины согласиться на условия России и уступить ей Донбасс», — передает агентство слова источников, знакомых с ситуацией.
20 октября Зеленский рассказал, что команда Трампа требовала от него отдать Донбасс российской стороне. В частности, на встрече Уиткофф подчеркнул, что территория Донбасса входит в состав России по ее Конституции.
Кроме того, в ходе переговоров с украинским лидером Трамп настойчиво требовал от него согласиться на урегулирование конфликта на Украине и подчеркивал сильные стороны России.