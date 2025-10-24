Мир
Спецпосланник Трампа уговаривал Зеленского уступить Донбасс России

Bloomberg: Спецпосланник Уиткофф уговаривал Зеленского уступить Донбасс России
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Andrew Harnik / Getty Images

Специальный посланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф уговаривал украинского лидера Владимира Зеленского уступить Донбасс России. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

«Во время встречи Трампа с Зеленским на прошлой неделе Уиткофф снова пытался убедить президента Украины согласиться на условия России и уступить ей Донбасс», — передает агентство слова источников, знакомых с ситуацией.

20 октября Зеленский рассказал, что команда Трампа требовала от него отдать Донбасс российской стороне. В частности, на встрече Уиткофф подчеркнул, что территория Донбасса входит в состав России по ее Конституции.

Кроме того, в ходе переговоров с украинским лидером Трамп настойчиво требовал от него согласиться на урегулирование конфликта на Украине и подчеркивал сильные стороны России.

