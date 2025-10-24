Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
19:18, 24 октября 2025Мир

Спецпредставитель Путина рассказал о попытках сорвать диалог России и США

Глава РФПИ Дмитриев: Некоторые страны хотят сорвать диалог РФ и США по Украине
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Кристина Кормилицына / РИА Новости

Некоторые страны хотят и всячески пытаются сорвать диалог России и США по урегулированию конфликта на Украине. С таким заявлением выступил спецпредставитель президента России и глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев, его цитирует РИА Новости.

«Мы видим также очень большое количество попыток со стороны европейских коллег, со стороны Британии, сорвать любой прямой диалог России и США», — сказал чиновник.

По его словам, попытки ряда западных государств сорвать контакты российского лидера Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа «связаны с тем, что экономика Британии плачевна, экономика Евросоюза плачевна». Дмитриев также подчеркнул, что Украина также заинтересована в затягивании конфликта.

«Мы будем до наших американских коллег доносить, что Украина, к сожалению, срывает тот диалог, который необходим, и срывает опять-таки по просьбе британцев, по просьбе европейцев», — добавил он.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что на Западе запустили информационную кампанию о якобы отмене саммита Путина и Трампа, чтобы сорвать предстоящее мероприятие.

Вот это да!
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Крупный покупатель российской нефти пообещал соблюдать санкции

    Молодая жена ударила мужа ножом из-за супа

    Российского топ-менеджера заподозрили в отмывании денег

    Россияне массово заинтересовались отдыхом в одном городе страны на Новый год

    Дакота Джонсон объяснила желание обнажаться на публике

    Из Грозного в зону СВО отправилась еще одна группа добровольцев

    В Крыму назвали сроки отмены лимитов на продажу топлива

    Известная юмористка попала в реанимацию из-за сильного кровотечения

    В российском городе соседи подняли панику из-за возвращения домой педофила

    Новые антироссийские санкции США назвали «поворотным моментом»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости