Спецпредставитель Путина рассказал о попытках сорвать диалог России и США

Глава РФПИ Дмитриев: Некоторые страны хотят сорвать диалог РФ и США по Украине

Некоторые страны хотят и всячески пытаются сорвать диалог России и США по урегулированию конфликта на Украине. С таким заявлением выступил спецпредставитель президента России и глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев, его цитирует РИА Новости.

«Мы видим также очень большое количество попыток со стороны европейских коллег, со стороны Британии, сорвать любой прямой диалог России и США», — сказал чиновник.

По его словам, попытки ряда западных государств сорвать контакты российского лидера Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа «связаны с тем, что экономика Британии плачевна, экономика Евросоюза плачевна». Дмитриев также подчеркнул, что Украина также заинтересована в затягивании конфликта.

«Мы будем до наших американских коллег доносить, что Украина, к сожалению, срывает тот диалог, который необходим, и срывает опять-таки по просьбе британцев, по просьбе европейцев», — добавил он.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что на Западе запустили информационную кампанию о якобы отмене саммита Путина и Трампа, чтобы сорвать предстоящее мероприятие.