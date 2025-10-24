Спорт
21:58, 24 октября 2025Спорт

Стал известен приговор десятикратной чемпионке мира за кражу

Биатлонистку Жюлию Симон приговорили к тюрьме на три месяца за кражу
Юлия Герасимова (редактор)

Фото: Alexander Hassenstein / Getty Images

Французскую биатлонистку Жюлию Симон приговорили к тюремному сроку за кражу и мошенничество с банковскими картами. Об этом сообщает издание Le Dauphiné libéré.

Спортсменку признали виновной в оплате интернет-покупок чужими кредитными картами в период с 2021 по 2022 год. Сумма ущерба составила около тысячи евро.

Суд назначил Симон тюремный срок на три месяца с отсрочкой исполнения приговора и приговорил к штрафу в размере 15 тысяч евро. Спортсменка полностью созналась в содеянном.

Среди потерпевших оказалась ее партнерша по сборной Жюстин Брезаз-Буше, с карты которой, как утверждается, без ее ведома были приобретены товары. После жалобы в суд отношения между спортсменками ухудшились.

Симон — десятикратная чемпионка мира. Она является обладательницей Кубка мира в общем зачете сезона-2022/2023, а также олимпийской чемпионкой Игр в Пекине-2022 в составе эстафетной команды.

