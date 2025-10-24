Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:14, 24 октября 2025Россия

Стало известно о смерти пнувшего ногой колонку с украинской музыкой россиянина

Shot: Умер житель Луганска, который пнул ногой колонку с украинской музыкой
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)
СюжетВзрыв в Луганске

Фото: evgenii mitroshin / Shutterstock / Fotodom

Умер житель Луганска, который пнул колонку с украинской музыкой. Об этом стало известно Telegram-каналу Shot.

По данным издания, медики на протяжении суток боролись за жизнь россиянина.

Накануне пожилому пациенту оторвало ногу после детонации колонки, его доставили в реанимацию в тяжелом состоянии.

Как утверждает Shot, травмы также получила жена пенсионера. Ей оказывают всю необходимую помощь.

О взрыве на улице Черноморской в Луганске стало известно 23 октября. Как рассказали очевидцы, из колонки доносилась музыка украинской группы «Океан Эльзы». По этой причине горожанин ее пнул и лишился конечности.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте из-за взрыва колонки в Луганске.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Названа останавливающая ВСУ от дальнобойных ударов ракетами проблема

    Россиянам помогут заработать

    Вероятность начала военной операции США в Венесуэле оценили

    Трампу дали совет перед будущей встречей с Путиным

    ЦБ заявил об ускорении роста цен в России

    Москвичку удалили из домового чата из-за статуса иноагента

    Легенду киевского «Динамо» арестовали в Польше

    Новость о застрявших на горе в Непале россиянах опровергли

    Зеленский встретился с королем

    Российские школьники избили сверстника и заставили извиняться на коленях

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости