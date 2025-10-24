Стало известно о смерти пнувшего ногой колонку с украинской музыкой россиянина

Shot: Умер житель Луганска, который пнул ногой колонку с украинской музыкой

Умер житель Луганска, который пнул колонку с украинской музыкой. Об этом стало известно Telegram-каналу Shot.

По данным издания, медики на протяжении суток боролись за жизнь россиянина.

Накануне пожилому пациенту оторвало ногу после детонации колонки, его доставили в реанимацию в тяжелом состоянии.

Как утверждает Shot, травмы также получила жена пенсионера. Ей оказывают всю необходимую помощь.

О взрыве на улице Черноморской в Луганске стало известно 23 октября. Как рассказали очевидцы, из колонки доносилась музыка украинской группы «Океан Эльзы». По этой причине горожанин ее пнул и лишился конечности.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте из-за взрыва колонки в Луганске.