15:13, 24 октября 2025

Стало известно о встрече спецпредставителей Путина и Трампа

Равид: Спецпредставители Путина и Трампа Дмитриев и Уиткофф встретятся в США
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)

Фото: Vyacheslav Prokofyev / Pool / Reuters

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента России Владимира Путина Кирилл Дмитриев встретится со спецпосланником президента США Дональда Трампа Стивом Уиткоффом во время своего визита в Соединенные Штаты. Об этом в пятницу, 24 октября, со ссылкой на осведомленный источник написал журналист американского интернет-портала Axios Барак Равид на своей странице в соцсети X.

«Ожидается, что посланник Белого дома Стив Уиткофф встретится в субботу с представителем Путина Дмитриевым, который прибыл в США», — говорится в публикации.

Ранее сообщалось, что спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев прибыл с визитом в США. По данным телеканала CNN, глава РФПИ встретится с представителями администрации Трампа, чтобы продолжить обсуждение отношений между Вашингтоном и Москвой.

