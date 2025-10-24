Стало известно об особых просьбах Зеленского к Мерцу

Politico: Зеленский обратился к Мерцу с особыми просьбами по вооружениям

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к канцлеру Германии Фридриху Мерцу с «особыми просьбами» по вооружениям для Киева. Об этом сообщает издание Politico.

«По словам немецкого чиновника, Зеленский обратился к канцлеру с "особыми просьбами" о помощи Украине в укреплении ее оборонного потенциала», — говорится в публикации.

Как утверждается, в ходе встречи стороны также обсудили «ситуацию в Вашингтоне» и находящиеся на рассмотрении планы администрации президента США Дональда Трампа в отношении украинского конфликта.

Ранее Зеленский сообщил, что в ходе встречи обсудил с Мерцем механизмы использования замороженных российских активов для помощи Киеву, а также усиление украинских систем противовоздушной обороны.