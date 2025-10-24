Мир
Стармер заявил о подготовке отправки контингента на Украину

Стармер: Коалиция желающих работает над отправкой контингента на Украину
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Kirsty Wigglesworth / Reuters

«Коалиция желающих» работает над отправкой военного контингента на Украину в случае завершения конфликта. Об этом заявил премьер-министр Великобритании Кир Стармер, его выступление транслировал телеканал BBC.

«Мы также продолжаем нашу работу над гарантиями безопасности, включая отправку многонационального контингента на Украину для поддержания справедливого и прочного мира, когда этот день, наконец, настанет», — сказал Стармер.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что лидеры стран «коалиции желающих» на встрече в Лондоне 24 октября обсудят гарантии безопасности для Киева.

