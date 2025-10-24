Силовые структуры
12:03, 24 октября 2025Силовые структуры

Суд рассмотрит иск Авраама Руссо к покушавшемуся на него охраннику Исмаилова

Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)
Тархан Эльдукаев

Тархан Эльдукаев. Фото: Пелагия Тихонова / РИА Новости

В Москве суд рассмотрит иск певца Авраама Руссо к причастному к покушению на него бывшему охраннику бизнесмена Тельмана Исмаилова Тархану Эльдукаеву. Об этом со ссылкой на материалы дела сообщает РИА Новости.

По данным агентства, рассмотрение иска певца состоится 26 ноября в Кунцевском суде столицы. Борец-вольник Тархан Эльдукаев все обвинения отрицает и заявляет, что никаких дел с Исмаиловым не имел.

За похищение Авраама Руссо осудили трех человек. Им назначили наказание сроком от 5 до 7 лет лишения свободы, однако позже — освободили в связи с истечением срока давности. Еще два фигуранта уголовного дела получили 9 и 12 лет колонии строгого режима за покушение на певца.

