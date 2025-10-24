Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
14:16, 24 октября 2025Экономика

Суд пересмотрел дело о передаче государству земли в Барвихе

Кассация отменила отказ передать государству 99 гектаров земли в Барвихе
Александра Качан (Редактор)

Фото: Media_works / Shutterstock / Fotodom

Первый кассационный суд отменил решение об отказе передать государству 99 гектаров земли в элитном поселке «Сады Майендорф» в подмосковной Барвихе. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу органа.

«Суд удовлетворил кассационное представление заместителя генерального прокурора Российской Федерации об истребовании из незаконного владения земельных участков, ранее входящих в состав земель санатория "Барвиха"», — заявили в суде.
Теперь дело направлено на новое рассмотрение в Мособлсуд.

Генпрокуратура обратилась с иском в Одинцовский городской суд в январе 2024 года и потребовала изъять 13 земельных участков в коттеджном поселке Барвиха. До 2000-х годов земля находилась в пользовании санатория «Барвиха» Управления делами президента России. После, по данным надзорного ведомства, территорию незаконно приватизировали.

Ранее владельцы земли в «Барвихе» опровергли информацию о том, что купили ее за бесценок.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Спецпредставитель Путина прибыл в США для переговоров

    Омбудсмен объяснил слова о вине правозащитников в смерти сбежавшей из семьи чеченки

    Набиуллина заявила о выходе российский экономики из перегрева

    Мошенники придумали новую легенду для обмана россиян

    ЦБ призвал не ждать скорого завершения инфляционного давления на экономику

    «Калашников» рассказал о юбилее гранатометной «Канарейки»

    В Госдуме оценили важность побед гимнастки Мельниковой на чемпионате мира

    Россиянам помогут заработать

    В Овруче из-за взрыва ручной гранты погибло пять человек

    Части россиян пообещали тепло

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости