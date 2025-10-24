Суд пересмотрел дело о передаче государству земли в Барвихе

Кассация отменила отказ передать государству 99 гектаров земли в Барвихе

Первый кассационный суд отменил решение об отказе передать государству 99 гектаров земли в элитном поселке «Сады Майендорф» в подмосковной Барвихе. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу органа.

«Суд удовлетворил кассационное представление заместителя генерального прокурора Российской Федерации об истребовании из незаконного владения земельных участков, ранее входящих в состав земель санатория "Барвиха"», — заявили в суде.

Теперь дело направлено на новое рассмотрение в Мособлсуд.

Генпрокуратура обратилась с иском в Одинцовский городской суд в январе 2024 года и потребовала изъять 13 земельных участков в коттеджном поселке Барвиха. До 2000-х годов земля находилась в пользовании санатория «Барвиха» Управления делами президента России. После, по данным надзорного ведомства, территорию незаконно приватизировали.

Ранее владельцы земли в «Барвихе» опровергли информацию о том, что купили ее за бесценок.