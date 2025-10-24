Более десяти беспилотников ВСУ атаковали Россию

Минобороны: ВСУ атаковали Россию 12 беспилотниками

ВСУ атаковали Россию 12 беспилотниками. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России в Telegram.

В период с 15:00 до 18:00 мск в воздушном пространстве над Белгородской областью было сбито девять дронов, еще три — над Курской областью.

Речь идет о беспилотниках самолетного типа, подчеркнули в Минобороны. Такие летательные аппараты отличаются большим радиусом боевого применения и ударной мощью, позволяющей наносить значительные повреждения даже капитальным строениям. Предположительно, один из таких дронов утром 24 октября влетел во многоэтажку в подмосковном Красногорске.

Днем 24 октября в Подмосковье было сбито еще два беспилотника. Военный эксперт Владимир Попов заявил, что атакующие Подмосковье дроны могут запускать не с Украины, а с российской территории.