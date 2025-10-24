Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
18:50, 24 октября 2025Наука и техника

Ученые открыли способ дышать без легких

Med: Подтверждена безопасность введения человеку кислорода через кишечник
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: feelartfeelant / Shutterstock / Fotodom

Исследователи из Университета Осаки впервые доказали, что человеку можно безопасно вводить кислород через кишечник. Результаты клинических испытаний, опубликованные в журнале Med, показывают: технология энтеральной вентиляции — подачи кислородсодержащей жидкости через прямую кишку — может стать резервным способом поддержания дыхания при повреждениях легких или перекрытии дыхательных путей.

В эксперименте участвовали 27 здоровых добровольцев. Им вводили в кишечник от 25 до 1500 миллилитров специального перфторуглеродного раствора, способного переносить кислород. Участники держали жидкость в течение часа: серьезных побочных эффектов не выявлено, только умеренный дискомфорт при максимальных объемах.

Ученые отмечают, что пока исследование касалось только безопасности процедуры, но следующий этап будет направлен на проверку ее эффективности — насколько быстро кислород может проникать в кровь и улучшать насыщение тканей. Если метод подтвердит свою работоспособность, он может спасти жизни пациентов с тяжелой дыхательной недостаточностью, когда традиционные методы вентиляции легких не помогают.

Ранее стало известно, что ограничение сахара с самых ранних лет снижает риск астмы и хронических болезней легких.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Крупный покупатель российской нефти пообещал соблюдать санкции

    Макрон пообещал Украине ракеты и истребители

    Средиземноморская диета оказалась защитой от воспалительного заболевания

    Пьяный пассажир самолета отказался занять свое место и устроил хаос на борту

    Трампу посоветовали очистить свое окружение из-за Украины

    Россиянам назвали неожиданное негативное последствие приема антибиотиков

    Молодая жена ударила мужа ножом из-за супа

    Российского топ-менеджера заподозрили в отмывании денег

    Россияне массово заинтересовались отдыхом в одном городе страны на Новый год

    Дакота Джонсон объяснила желание обнажаться на публике

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости