Украшения из Лувра переместили на хранение в Банк Франции

RTL: Украшения из Лувра переместили на хранение в Банк Франции
Юлия Мискевич
Фото: Стрингер / РИА Новости

Драгоценности из Лувра, где 19 октября произошло ограбление, переместили в хранилище Банка Франции на время проведения оценки ситуации с безопасностью в музее. Об этом сообщила радиостанция RTL.

Уточняется, что перевозка была осуществлена при беспрецедентных мерах безопасности. Радиостанция подчеркивает, что Банк Франции находится в 300 метрах от Лувра.

По информации источников RTL, речь идет как о королевских драгоценностях, которые обычно экспонируются в Галерее Аполлона, так и о других ювелирных изделиях, ранее выставлявшихся в разных залах музея.

Ранее стало известно, что глава Лувра выступила в сенате Франции с речью о системе безопасности музея и предложила меры против краж.

