В Чечне проведут разъяснительные беседы с не покрывающими голову женщинами

Сугаипов: В Чечне проведут беседы с женщинами, не носящими платок

В Чечне проведут разъяснительные беседы женщинами, не носящими платок. Об этом сообщил помощник главы региона Рамзана Кадырова, замминистра по делам молодежи Амир Сугаипов, пишет ИА «Чечня сегодня».

Чиновник отметил, что женщины с покрытой головой выглядят более эстетично и достойно с точки зрения религии и традиций. Речь идет не о хиджабе, а о головном уборе, который демонстрирует уважение к чеченской культуре.

«С теми, кто не будет слушать, мы будем проводить личные беседы — и с ними, и с их родителями. Мы переживаем и заботимся о наших сестрах», — подчеркнул Сугаипов.

Ранее сообщалось, что Чечня стала самым трезвым регионом России. Согласно результатам исследования, общее потребление алкоголя в России достигло минимума за последние 26 лет, составив 7,84 литра на душу населения.