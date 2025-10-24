Мир
13:34, 24 октября 2025Мир

В Кремле оценили слова Трампа о влиянии санкций на Россию

Песков про слова Трампа о санкциях: Даст Бог, увидим, что будет через полгода
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков оценил слова американского лидера Дональда Трампа о влиянии санкций на Россию, предложив «действительно посмотреть», отразятся ли ограничения на России. Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы, даст Бог, увидим, что будет через шесть месяцев. Мы видим то, что есть сейчас. Мы видим то, что было год назад, два года назад, и, даст Бог, увидим, что будет и через шесть месяцев, и через год», — заявил представитель Кремля.

Ранее президент США Дональд Трамп отреагировал на слова российского коллеги Владимира Путина о том, что новые санкции, введенные против ряда российских компаний, включая «Лукойл», существенно не скажутся на экономическом самочувствии страны. Глава Белого дома призвал подождать, отметив, что влияние санкций станет понятно примерно через полгода.

Путин назвал решение США недружественным шагом, который не способствует восстановлению отношений.

