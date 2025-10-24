В Кремле прокомментировали желание Японии заключить мирный договор с Россией

Россия приветствует стремление Японии заключить мирный договор. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Можно приветствовать подобное заявление. Мы также являемся сторонниками заключения мирного договора с Японией», — отметил представитель Кремля.

Песков напомнил, что сейчас Токио занимает недружественную позицию в отношении Москвы. Япония присоединилась к западным санкциям и другим ограничениям против России.

Ранее премьер-министр Японии Санаэ Такаити в своей инаугурационной речи заявила о намерении заключить мирный договор с Россией.