В России допустили новый обмен заключенными с США

Дмитриев не исключил нового обмена заключенными между Россией и США

Глава РФПИ, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев допустил новый обмен заключенными с США. Об этом сообщает РИА Новости.

«И есть некоторые идеи относительно других широких обменов, которые могут состояться, возможно, не столько по громким делам, сколько по обычным делам», — сказал он. По его словам, в настоящее время ведутся «некоторые дискуссии».

Ранее Россия передала украинской стороне тысячу тел военнослужащих Вооруженных сил Украины. До этого Россия и Украина договорились об обмене посылками для пленных. Российский омбудсмен Татьяна Москалькова заявила, что посылки и письма, которые будут переданы российским военнопленным, уже собираются.

