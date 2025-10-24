В России задумали изменить налоговые льготы при продаже жилья. Риелтор объяснил, что все это значит

Барсуков: Проект об отмене льгот при продаже жилья неверно подали в СМИ

Госдума накануне, 23 октября, в первом чтении приняла пакет налоговых поправок, отменяющих часть льгот при продаже жилья. Что именно изменится для тех, кто намерен продать дом, объяснил член Российской гильдии риелторов Константин Барсуков.

Так, при вступлении нововведений в силу минимальный срок владения недвижимостью для освобождения от уплаты НДФЛ должен быть непрерывным: три года в льготных случаях и пять лет — по общему правилу. В случае любого переоформления, например, между супругами или через дарение, отсчет будет «обнуляться».

Кроме того, семьи с детьми освобождаются от налогообложения, если покупают новое жилье — но с несколькими условиями. Среди них — у семьи нет доли в приобретаемом жилом помещении более 50 процентов от ее площади или кадастровой стоимости.

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

При этом Барсуков назвал сомнительным добавление в новые поправки условия кадастровой стоимости. «Потому что, получается, что если у человека есть доля в каком-то новом жилье, то старый фонд он уже покупать не сможет», — пояснил он.

Риелтор также обратил внимание, что других нововведений в пакете нет, несмотря на то что ранее сообщалось также о других изменениях. Утверждалось, что льготы отменяются при любом сроке владения недвижимым имуществом, а также при наследовании и дарении, в том числе между близкими родственниками. «Больше ничего не трогали. Остальное все чушь», — заключил Барсуков, говоря об информации в СМИ о якобы других изменениях.

Что такое налог с продажи квартиры

Налог с продажи квартиры — НДФЛ от прибыли, которую получил уже бывший собственник. Платить НДФЛ с продажи жилья нужно, если имущество находилось в собственности меньше минимального срока владения — 3 или 5 лет в зависимости от обстоятельств.

НДФЛ нужно платить и тогда, когда продаете дом, комнату, гараж, землю и любую другую недвижимость или долю в ней.

В расчет идет не вся сумма доходов от продажи имущества, а разница между стоимостью покупки и продажи — то есть прибыль. Например, в 2023 году Сергей купил «двушку» в Новосибирске за 4 миллиона рублей. В 2025 году он продал ее за 8 миллионов — его доход составил 4 миллиона.

Стоимость покупки должна быть подтверждена документами. Если их нет, применяется фиксированный вычет размером в 1 миллион рублей. То есть сумма дохода будет считаться так: сумма продажи минус 1 миллион. Налог по такой схеме получится больше, поэтому лучше иметь документы на руках.

Сумма налога с продажи квартиры в России до 2025 года составляла 13 процентов с прибыли. Сегодня ее рассчитывают по прогрессивной шкале — действуют ставки 13 и 15 процентов.

Россиянам напомнили об одной малоизвестной льготе при покупке жилья

При совместной покупке жилья оба супруга могут получить налоговый вычет, напомнил член комитета по бюджету и налогам Государственной думы Никита Чаплин.

Парламентарий отметил, что и муж, и жена имеют право на оформление налогового вычета независимо от того, на кого оформлены документы. Он подчеркнул, что льгота предоставляется каждому из них в пределах установленного лимита. «Согласно законодательству, максимальная сумма расходов, с которой можно получить вычет, составляет два миллиона рублей на человека. При этом супруги могут самостоятельно распределить эти средства между собой», — поделился информацией Чаплин.

Особый акцент депутат сделал на оформление вычета при покупке жилья в ипотеку. Так, помимо основного вычета, семьи, которые оформили жилищный кредит, могут вернуть часть уплаченных процентов. Лимит по этому виду вычета составляет три миллиона рублей на каждого заемщика, отметил Чаплин.