В российском городе пассажирский автобус и скорая помощь столкнулись и попали на видео

В Челябинске ДТП с пассажирским автобусом и скорой помощью попало на видео

В Челябинске авария с пассажирским автобусом и скорой помощью попала на видео. Ролик опубликовал Telegram-канал «Агентство чрезвычайных новостей».

Все произошло на съезде с улицы Румянцева на Дружбы. С территории больницы № 6 выезжала машина скорой. По дороге в этот момент ехал пассажирский автобус. Водитель попытался уйти в сторону, однако столкновения избежать не удалось.

По предварительным данным, пострадавших в ДТП нет.

Ранее стало известно, что автобус с 16 пассажирами перевернулся на трассе Тюмень — Ханты-Мансийск, девять человек получили травмы, двоих спасти не удалось. Пострадавших пассажиров доставили в больницы.