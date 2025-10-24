Мир
В США раскрыли планы Запада против России

Берлетик: Запад пытается оказать давление на Россию для заморозки конфликта
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Belkin Alexey / news.ru / Globallookpress.com

Страны Запада пытаются оказать давление на Россию с целью добиться заморозки украинского конфликта и выиграть время для восстановления Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил в соцсети X американский военный аналитик и экс-офицер морской пехоты Брайан Берлетик.

«Западные СМИ теперь признают, что Россия ведет эту изнурительную войну и решительно побеждает в ней, и что США и их европейские союзники мало что могут сделать, чтобы остановить ее — по крайней мере, в плане продолжения военной поддержки украинских сил», — пишет эксперт.

По его словам, в случае установления режима прекращения огня Запад займется расширением собственного военного производства, чтобы помочь ВСУ подготовиться к «следующему раунду боевых действий».

Ранее президент США Дональд Трамп отреагировал на слова российского коллеги Владимира Путина о том, что новые санкции, введенные против ряда российских компаний, включая «Лукойл», существенно не скажутся на экономическом самочувствии страны. «Давайте посмотрим, что случится через шесть месяцев», — сказал Трамп.

Путин в ответ назвал новые санкции очередной попытка политического давления на Россию и недружественным шагом, который не способствует восстановлению отношений.

