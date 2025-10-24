Спорт
01:02, 24 октября 2025Спорт

В США задержали баскетбольного тренера и игрока по делу о мошенничестве

Юлия Герасимова (редактор)
Адвокат Терри Розье. Фото: Octavio Jones / Reuters

В США задержаны главный тренер команды «Портленд Трэйл Блэйзерс» Национальной баскетбольной ассоциации (NBA) Чонси Биллапс и защитник «Майами Хит» Терри Розье по делу о мошенничестве со спортивными ставками. Об этом сообщает Associated Press.

Биллапса обвиняют по делу о незаконной схеме игры в покер, связанной с мафией. Отмечается, что тренер мог участвовать в преступной схеме карточных игр, организованных сицилийской группировкой коза ностра. В деле фигурируют подпольные покерные игры с применением манипуляций, в которых участвовали известные спортсмены и криминальные группировки.

Розье, в свою очередь, подозревается в участии в схеме с незаконными спортивными ставками. По предварительной версии, он раскрывал инсайдерскую информацию об игроках, что позволяло выигрывать ставки на матчи.

NBA отстранила тренера и игрока от исполнения профессиональных обязанностей. В организации отметили, что серьезно относятся ко всем обвинениям.

Кроме Биллипса и Розье, в деле фигурируют более 30 человек, в том числе бывшие и нынешние профессиональные спортсмены, обвиняемые в организации и участии в незаконных покерных играх и ставках, связанных с мафией. Обвинения включают сговор, мошенничество и отмывание денег.

    В США задержали баскетбольного тренера и игрока по делу о мошенничестве

