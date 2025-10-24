Ценности
В ЦУМе начали продавать популярные в 90-е шапки за 572 тысячи рублей

В ЦУМе начали продавать меховые шапки Victoria Kusenkova за 572 тысячи рублей
Мария Винар

Фото: ЦУМ

В Центральном универсальном магазине (ЦУМ) начали продавать популярные в 1990-х годах меховые шапки за сотни тысяч рублей. Соответствующий товар появился на сайте универмага.

Речь идет о головных уборах российского бренда Victoria Kusenkova, выполненных из соболиного меха. При этом внутренняя часть шапок изготовлена из вискозы и полиэстера, которые, согласно описанию, не электризуют волосы. Стоимость изделий составляет 572 тысячи рублей.

«Тонко выделанная пушнина с густым длинным ворсом делает головной убор легким, исключительно теплым и придает ему визуальный объем», — отмечается на сайте.

Ранее сообщалось, что россиянки ринулись скупать шапки-кубанки и боярки. Так, стало известно, что спрос на данные головные уборы вырос в два раза по сравнению с прошлым осенне-зимним сезоном.

