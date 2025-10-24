«ВКонтакте» отреагировала на ограничение доступа к соцсети в Белоруссии

«ВКонтакте» ведет работу по скорейшему возобновлению доступа в Белоруссии

«ВКонтакте» отреагировала на информацию об ограничения доступа к соцсети на территории Белоруссии. В пресс-службе сервиса заявили, что изучают ситуацию с блокировкой и ведут работу по скорейшему возобновлению доступа, передает РИА Новости.

«"ВКонтакте" делает все необходимое, чтобы сервисы соцсети стали вновь доступны миллионам пользователям в Беларуси как можно скорее», — подчеркнули в компании.

Ранее государственный медиахолдинг Белтелерадиокомпания заявил о блокировке «ВКонтакте» в Белоруссии на основании представления КГБ страны. Как долго будут действовать ограничения, не уточняется.

