Во Франции заявили о готовности ввести войска на Украину

BFMTV: Генштаб Франции заявил о готовности ввести войска на Украину в 2026 году

Франция готова развернуть свой военный контингент на Украине в 2026 году. С таким заявлением выступил начальник Генерального штаба сухопутных войск республики Пьер Шилль, передает BFMTV.

«Мы будем готовы развернуть войска в рамках гарантий безопасности, если это будет необходимо на благо Украины», — подчеркнул он.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что Париж намерен в ближайшее время направить Украине ракеты Aster и истребители Mirage.

6 марта глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва не видит места для компромисса в вопросе возможного размещения европейских военных контингентов на Украине. По его словам, размещение солдат стран Европейского союза (ЕС) на украинской территории будет означать прямую войну стран Европы против России.