Военный суд огласил приговор за теракт на железнодорожной станции Петербурга

Суд приговорил к 11 годам колонии Пустового за теракт на станции в Петербурге

Первый Западный окружной военный суд в Петербурге огласил приговор местному жителю 63-летнему Петру Пустовому, совершившему теракт на железнодорожной станции «Рыбацкое». Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Подсудимый получил 11 лет лишения свободы, первые три года из которых он проведет в тюрьме, а оставшийся срок в колонии строгого режима.

Суд установил, что поздним вечером 29 ноября 2024 года Пустовой прибыл на станцию в Невском районе Петербурга и поджег пост секционирования, огонь уничтожил железнодорожное оборудование, отвечающее за безопасность движения. Мужчина скрылся, однако его нашли и 1 декабря того же года задержали.

При избрании меры пресечения в виде заключения под стражу адвокат Пустового указывал на преклонный возраст, состояние здоровья обвиняемого, а также на то, что поджог был совершен им под влиянием обмана.

Ранее сообщалось, что задержанная за поджог здания МВД в Санкт-Петербурге 29-летняя блогерша Диана Чистякова раскрыла на допросе тайный разговор с аферистами.