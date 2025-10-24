Силовые структуры
Военный суд огласил приговор за теракт на железнодорожной станции Петербурга

Суд приговорил к 11 годам колонии Пустового за теракт на станции в Петербурге
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

Первый Западный окружной военный суд в Петербурге огласил приговор местному жителю 63-летнему Петру Пустовому, совершившему теракт на железнодорожной станции «Рыбацкое». Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Подсудимый получил 11 лет лишения свободы, первые три года из которых он проведет в тюрьме, а оставшийся срок в колонии строгого режима.

Суд установил, что поздним вечером 29 ноября 2024 года Пустовой прибыл на станцию в Невском районе Петербурга и поджег пост секционирования, огонь уничтожил железнодорожное оборудование, отвечающее за безопасность движения. Мужчина скрылся, однако его нашли и 1 декабря того же года задержали.

При избрании меры пресечения в виде заключения под стражу адвокат Пустового указывал на преклонный возраст, состояние здоровья обвиняемого, а также на то, что поджог был совершен им под влиянием обмана.

    Все новости