Все смартфоны Xiaomi подорожают

В Xiaomi заявили, что смартфоны бренда подорожали из-за роста цен на память

Президент корпорации Xiaomi Лу Вейбинг рассказал о росте цен на смартфоны бренда и объяснил причины такого явления. На это обратило внимание Reuters.

«Экономическое давление отразилось и на ценах на наши новые продукты», — заметил Вейбинг в своих соцсетях. По его словам, все новые смартфоны Xiaomi оказались дороже предшественников из-за высоких цен на модули памяти — одного из главных компонентов телефонов и прочих гаджетов.

Руководитель китайской компании заметил, что выпущенный недавно смартфон Redmi K90 в базовом исполнении — 12 гигабайт оперативной и 256 гигабайт встроенной памяти — стоит 2599 юаней (29 тысяч рублей). Для сравнения, его предшественника K80 оценивали в 2499 юаней (28 тысяч рублей).

Лу Вейбинг заявил, что заметил разочарование потребителей, и поэтому Xiaomi будет продавать самую востребованную модель серии со скидкой. До конца октября Redmi K90, имеющий 512 гигабайт встроенной памяти, будет доступен на 300 юаней дешевле — за 2899 юаней (33 тысячи рублей).

Журналисты Reuters отметили, что цены на модули памяти в том числе выросли из-за спроса, вызванного потребностями искусственного интеллекта (ИИ).

Ранее Xiaomi анонсировала выход смартфона Redmi K90 Pro Max с отдельным сабвуфером. Аппарат получил стереосистему 2.1.