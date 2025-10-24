Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
18:16, 24 октября 2025Наука и техника

Все смартфоны Xiaomi подорожают

В Xiaomi заявили, что смартфоны бренда подорожали из-за роста цен на память
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Kevin Frayer / Getty Images

Президент корпорации Xiaomi Лу Вейбинг рассказал о росте цен на смартфоны бренда и объяснил причины такого явления. На это обратило внимание Reuters.

«Экономическое давление отразилось и на ценах на наши новые продукты», — заметил Вейбинг в своих соцсетях. По его словам, все новые смартфоны Xiaomi оказались дороже предшественников из-за высоких цен на модули памяти — одного из главных компонентов телефонов и прочих гаджетов.

Руководитель китайской компании заметил, что выпущенный недавно смартфон Redmi K90 в базовом исполнении — 12 гигабайт оперативной и 256 гигабайт встроенной памяти — стоит 2599 юаней (29 тысяч рублей). Для сравнения, его предшественника K80 оценивали в 2499 юаней (28 тысяч рублей).

Лу Вейбинг заявил, что заметил разочарование потребителей, и поэтому Xiaomi будет продавать самую востребованную модель серии со скидкой. До конца октября Redmi K90, имеющий 512 гигабайт встроенной памяти, будет доступен на 300 юаней дешевле — за 2899 юаней (33 тысячи рублей).

Журналисты Reuters отметили, что цены на модули памяти в том числе выросли из-за спроса, вызванного потребностями искусственного интеллекта (ИИ).

Ранее Xiaomi анонсировала выход смартфона Redmi K90 Pro Max с отдельным сабвуфером. Аппарат получил стереосистему 2.1.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    России раскрыли подробности «ошеломляющего ответа» на удары ВСУ вглубь страны. В этом плане может быть ядерный удар по Киеву

    Российскую журналистку объявили в розыск

    Россия впервые нанесла удар ФАБ-500 по ключевому порту Украины

    Риск драматичного падения экспорта российской нефти оценили

    Раскрыта новая схема обмана семей погибших участников СВО

    Появились подробности скандала из-за буддийского мемориала в ДНР

    Карл III помолился с Папой Римским

    Захарова раскрыла попытку Запада сорвать саммит в Будапеште

    Психотерапевт назвала способ остановить навязчивую тещу

    Реконструкцию канала имени Москвы собрались начать в 2026 году

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости