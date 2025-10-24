Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
14:15, 24 октября 2025Россия

Командир «Ахмата» назвал задачу важнее СВО

Командир «Ахмата» Алаудинов: Для России стратегически демография важнее СВО
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Belkin Alexey / news.ru / Globallookpress.com

Со стратегической точки зрения для России демография является более важной, чем специальная военная операция (СВО), задачей. Эту задачу назвал в обращении к участникам форума «Отцы за жизнь» командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов, его слова приводит «Правозащитный центр "Сорок сороков"» в Telegram.

По словам Алаудинова, демография важна тем, что она влияет на само существование России.

«Даже та война, в которой мы находимся на сегодняшний день, является для нас задачей "номер два"», — заявил он. Командир «Ахмата» добавил, что от того, сколько россияне будут рожать, зависит будущее страны.

Участники форума встретили обращение Алаудинова аплодисментами.

Ранее президент России Владимир Путин назвал принятие решения о рождении ребенка частным делом каждого россиянина. По его словам, в вопросе деторождения на россиян не должно быть никакого давления извне.

Вот это да!
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Спецпредставитель Путина прибыл в США для переговоров

    Омбудсмен объяснил слова о вине правозащитников в смерти сбежавшей из семьи чеченки

    Набиуллина заявила о выходе российский экономики из перегрева

    Мошенники придумали новую легенду для обмана россиян

    ЦБ призвал не ждать скорого завершения инфляционного давления на экономику

    «Калашников» рассказал о юбилее гранатометной «Канарейки»

    В Госдуме оценили важность побед гимнастки Мельниковой на чемпионате мира

    Россиянам помогут заработать

    В Овруче из-за взрыва ручной гранты погибло пять человек

    Части россиян пообещали тепло

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости