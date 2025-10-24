Командир «Ахмата» назвал задачу важнее СВО

Командир «Ахмата» Алаудинов: Для России стратегически демография важнее СВО

Со стратегической точки зрения для России демография является более важной, чем специальная военная операция (СВО), задачей. Эту задачу назвал в обращении к участникам форума «Отцы за жизнь» командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов, его слова приводит «Правозащитный центр "Сорок сороков"» в Telegram.

По словам Алаудинова, демография важна тем, что она влияет на само существование России.

«Даже та война, в которой мы находимся на сегодняшний день, является для нас задачей "номер два"», — заявил он. Командир «Ахмата» добавил, что от того, сколько россияне будут рожать, зависит будущее страны.

Участники форума встретили обращение Алаудинова аплодисментами.

Ранее президент России Владимир Путин назвал принятие решения о рождении ребенка частным делом каждого россиянина. По его словам, в вопросе деторождения на россиян не должно быть никакого давления извне.