18:32, 24 октября 2025Мир

Захарова предупредила ЕС о последствиях за замашки на роль глобального полицейского

Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

Замашки Европейского союза (ЕС) на роль глобального полицейского повлекут определенные последствия для блока, который все больше изолирует себя на мировой арене. С таким предупреждением выступила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Комментарий дипломата размещен на официальном сайте министерства.

Захарова обвинила Евросоюз в шантаже все большего числа третьих стран распространением вторичных санкций за связи с Россией. «Только в рамках последнего санкционного пакета рестрикции разного рода под надуманными предлогами введены против экономоператоров из КНР, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, ОАЭ, Индии, Таиланда, КНДР», — отметила дипломат.

Представитель МИД добавила, что таким образом ЕС поставил себя в позицию диктующего «собственные условия торгово-экономического сотрудничества между суверенными государствами». «В ЕС явно не отдают себе отчет, что подобные замашки на роль глобального полицейского (или, если хотите, таможенника) гарантированно не останутся без последствий для места и роли этого объединения в мире», — заключила Захарова.

