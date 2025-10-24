Мир
14:41, 24 октября 2025Мир

Захарова рассказала о жесточайшем обмане жителей Европы

Захарова: Жителей Западной Европы обманывают масштабнее, чем во Вторую мировую
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

Жителей западноевропейских стран жестоко обманывают, и делают это гораздо масштабнее, чем во времена Второй мировой войны. С таким утверждением выступила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает ТАСС.

«То, что происходит сейчас с жителями Западной Европы, — все это колоссальная мистификация, жесточайший обман, который намного масштабнее, чем тот обман, который вверг граждан Западной, Центральной, Восточной Европы в войну почти 90-летней давности», — подчеркнула дипломат.

15 сентября Захарова заявила, что страны Западной Европы намеренно симулируют якобы существующую угрозу с Востока, потому что осознают свое катастрофическое положение.

Она указала на то, что все это делается из-за «той авантюры, которую они закрутили вокруг Украины». По ее словам, в связи с этим европейцы и дальше будут «насаждать русофобию».

