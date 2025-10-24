Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
03:02, 24 октября 2025Бывший СССР

Залужный объявил о «глобальной войне»

Экс-главком ВСУ Залужный вышел с заявлением о «глобальной войне» на Украине
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Phil Noble / Reuters

Бывший главнокомандующий Вооруженных сил Украины (ВСУ), нынешний посол Украины в Великобритании Валерий Залужный заявил, что конфликт на Украине перерос в «глобальную войну». Об этом он написал в своем материале для издания «Украинская правда».

При этом, как считает Залужный, четвертый год украинского конфликта привел «к краху идей и теорий, на которых основывалось само представление о мировом порядке». В своей статье экс-главком называет Европу «соседом в глобальной войне».

Помимо прочего, он подчеркнул, что ни одна страна мира не способна самостоятельно выдержать современный уровень интенсивности боевых действий, и тем самым «полностью удовлетворить весь комплекс оборонных потребностей».

Залужный также обратился к истории, заявив о популизме в политической среде. «Еще одной проблемой наших бывших лидеров было отложение непопулярных шагов ради краткосрочной популярности и следование популистским обещаниям», — заявил бывший главнокомандующий.

Ранее Валерий Залужный рассказал о туманных гарантиях Запада по поддержке Украины. По его словам, обещания стран Запада по поддержке Киева выполняться будут, однако без конкретизации по срокам и гарантиям оказания помощи.

Этой осенью начали идти разговоры о том, что Залужный собирает команду для выдвижения на пост президента Украины. Выяснилось, что публичные заявления посла в Лондоне тщательно фильтруются штабом, чтобы в будущем он мог попытать свои силы на выборах.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Посмотрим через шесть месяцев». Трамп отреагировал на слова Путина о новых санкциях

    Электронная сигарета взорвалась во рту у рыбака и погубила его

    Подполье назвало места в Одессе для прохождения мобилизованными украинцами медкомиссии

    Залужный объявил о «глобальной войне»

    Вице-президент США ответил на шутку Псаки о его жене

    В Британии назвали неожиданный эффект санкций ЕС против России

    Девушка одной фразой отбилась на улице от эксгибициониста

    Скандал с подрывом «Северных потоков» вскрыл раскол в Европе

    Постпред США при НАТО заявил о поиске Трампом способов давления на Россию и Зеленского

    Комбинация препаратов увеличила эффективность терапии рака

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости