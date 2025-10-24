Залужный объявил о «глобальной войне»

Экс-главком ВСУ Залужный вышел с заявлением о «глобальной войне» на Украине

Бывший главнокомандующий Вооруженных сил Украины (ВСУ), нынешний посол Украины в Великобритании Валерий Залужный заявил, что конфликт на Украине перерос в «глобальную войну». Об этом он написал в своем материале для издания «Украинская правда».

При этом, как считает Залужный, четвертый год украинского конфликта привел «к краху идей и теорий, на которых основывалось само представление о мировом порядке». В своей статье экс-главком называет Европу «соседом в глобальной войне».

Помимо прочего, он подчеркнул, что ни одна страна мира не способна самостоятельно выдержать современный уровень интенсивности боевых действий, и тем самым «полностью удовлетворить весь комплекс оборонных потребностей».

Залужный также обратился к истории, заявив о популизме в политической среде. «Еще одной проблемой наших бывших лидеров было отложение непопулярных шагов ради краткосрочной популярности и следование популистским обещаниям», — заявил бывший главнокомандующий.

Ранее Валерий Залужный рассказал о туманных гарантиях Запада по поддержке Украины. По его словам, обещания стран Запада по поддержке Киева выполняться будут, однако без конкретизации по срокам и гарантиям оказания помощи.

Этой осенью начали идти разговоры о том, что Залужный собирает команду для выдвижения на пост президента Украины. Выяснилось, что публичные заявления посла в Лондоне тщательно фильтруются штабом, чтобы в будущем он мог попытать свои силы на выборах.