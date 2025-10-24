Забота о себе
02:07, 24 октября 2025Забота о себе

Женщины нашли неожиданный и опасный способ повысить либидо

Екатерина Улитина
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: LightField Studios / Shutterstock / Fotodom

Многие женщины ради повышения либидо и уровня энергии принимают очень высокие дозы тестостерона, рассказала уролог-сексолог Рэйчел Рубин. Об опасности этого метода она предупредила в беседе с The New York Times.

По словам Рубин, новый тренд предполагает введение доз тестостерона, в два, а то и в три раза превышающих норму для женщин. Она подчеркнула, что неизвестно, с какими осложнениями и долгосрочными последствиями столкнутся те, кто делает это. Однако уже сейчас подтверждено, что длительный прием высоких доз тестостерона приводит к выпадению волос, увеличению клитора, появлению волосков над губой или на бедрах. Кроме того, некоторые женщины заметили, что их голос стал хриплым и низким после введения гормонов.

Уролог подчеркнула, что некоторые изменения проходят после снижения дозы, но многие остаются. Однако, по словам врача, несмотря на побочные эффекты, женщины довольны эффектом.

Так, 47-летняя домохозяйка рассказала изданию, что стала принимать мужские гормоны, когда искала способ избавиться от усталости. Она уверяет, что благодаря тестостерону стала чувствовать себя невероятно желанной и энергичной. Помимо этого, она заметила сильное сексуальное влечение к мужу. «Впервые за 20 лет я стала регулярно испытывать оргазм», — рассказала она.

Ранее уролог Жоау Рикарду Алвеш предупредил женщин о еще одной опасной практике. По его словам, некоторые женщины задерживают мочу ради оргазма, что ведет к инфекциям и воспалениям в мочеполовой системе.

