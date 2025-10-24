Жительница многоэтажки в Красногорске сообщила о громком взрыве

Жительница дома в Красногорске рассказала о громком взрыве при ударе БПЛА

Одна из жительниц дома в подмосковном Красногорске рассказала о мощном взрыве, от которого она проснулась. Подробностями она поделилась в беседе с журналистами RT.

По словам женщины, она проснулась от взрыва где-то в 04:13 по местному времени. Она увидела дым на своей стороне многоэтажки сразу после налета беспилотника. Собеседница пояснила, что пыталась вместе с супругом дозвониться во все экстренные службы, однако, по всей видимости, линии были заняты.

«После этого с нашей стороны было видно приехало две скорые. И потом еще стали приезжать, было не меньше семи машин», — рассказала жительница.

Ранее момент, на котором запечатлен взрыв, попал на видео с камер. Часть стены выбило взрывной волной, после чего обломки фасада упали во дворе ЖК.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев привел новые подробности об инциденте. По его данным, произошла атака дрона ВСУ, пострадавшими числятся пять человек, в том числе ребенок. На месте работают экстренные службы. Власти пообещали, что окажут им всю необходимую поддержку.